Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Боец UFC Махачев не исключил перехода в полусредний вес

Газета.Ru

Российский боец ММА Ислам Махачев на пресс-конференции после завоевания титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе высказался о возможном переходе в полусредний вес.

Боец UFC Махачев не исключил перехода в полусредний вес
Фото: UFCUFC

«Если буду доминировать в своем весе, то почему бы не попробовать себя в полусреднем? Тебя запомнят. Перейти в другой вес и проиграть не так страшно. Это как Волкановски, который уже перебил всех в своей категории и хочет подняться в легкий вес», — сказал Махачев.

22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Александром Волкановски.

Ранее известный блогер Джейк Пол прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который заявил, что у него есть все инструменты для победы над Исламом Махачевым.

MMA,Чарльз Оливейра,Александр Волкановски,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители