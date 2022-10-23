Боец UFC Махачев не исключил перехода в полусредний вес

«Если буду доминировать в своем весе, то почему бы не попробовать себя в полусреднем? Тебя запомнят. Перейти в другой вес и проиграть не так страшно. Это как Волкановски, который уже перебил всех в своей категории и хочет подняться в легкий вес», — сказал Махачев.