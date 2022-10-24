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1 час назад

«Извинились и обнялись». Хабиб — про конфликт своего брата и Чимаева

Чемпионат.comиещё 2

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его брат Абубакар Нурмагомедов и швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев помирились после драки на турнире UFC 280.

Хабиб рассказал про конфликт своего брата и Чимаева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«То, что произошло в Абу-Даби, никак нас не красит. Ни нас, ни Абубакара, ни Ислама, ни Хамзата, ни одного человека. Уже наелись этим. В интернете все пишут про это. Даже историческое событие для Ислама отошло на

Мы встретились все вместе. Пообщались. Извинились друг перед другом, обнялись. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем собираться только по хорошим поводам. Сейчас пояс выиграл Ислам. Следующим это может сделать Хамзат. Я хочу, чтобы мы встретились все ещё раз, когда Хамзат выиграет пояс. Надеюсь, что таких инцидентов больше никогда не произойдёт», – сказал Хабиб Нурмагомедов.

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