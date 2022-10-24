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52 минуты назад

«Выше голову, ты был лучше». Хабиб обратился к Яну. Пётр ответил

Чемпионат.comиещё 2

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился в социальных сетях к бывшему обладателю титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) и соотечественнику Петру Яну.

«Выше голову, ты был лучше». Хабиб обратился к Яну. Пётр ответил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нурмагомедов поддержал Яна после его проигрыша американцу Шону О’Мэлли на турнире UFC 280, который состоялся на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

«Выше голову, ты был лучше в тот вечер», – написал Хабиб.

«Спасибо за поддержку», – ответил Ян.

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Поражение стало для россиянина третьим в последних четырёх боях в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх проигрышах.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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