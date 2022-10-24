«Выше голову, ты был лучше». Хабиб обратился к Яну. Пётр ответил

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился в социальных сетях к бывшему обладателю титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) и соотечественнику Петру Яну.

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Нурмагомедов поддержал Яна после его проигрыша американцу Шону О’Мэлли на турнире UFC 280, который состоялся на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

«Выше голову, ты был лучше в тот вечер», – написал Хабиб.

«Спасибо за поддержку», – ответил Ян.