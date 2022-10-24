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45 минут назад

Оливейра прокомментировал поражение Махачеву

Lenta.ru

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра прокомментировал поражение от россиянина Ислама Махачева. Его слова приводит YouTube-канал UFC.

Оливейра прокомментировал поражение Махачеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я все еще являюсь претендентом номер один в дивизионе. Раненый лев — самый опасный зверь!» — сказал Оливейра на пресс-конференции после поединка.

Он добавил, что намерен вернуть чемпионский пояс, утраченный после проваленного взвешивания перед боем с американцем Джастином Гейджи в мае 2022 года.

Ранее Махачев одержал победу над Оливейрой удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Он стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе. После этого россиянин отдал пояс бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и заявил, что посвящает победу умершему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

6 мая Оливейра не смог показать нужный вес перед поединком с Гейджи и лишился титула чемпиона мира в легком весе. Бразилец одержал победу в той встрече, успешно проведя удушающий прием, однако чемпионский пояс остался вакантным.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,
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