Оливейра прокомментировал поражение Махачеву

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра прокомментировал поражение от россиянина Ислама Махачева. Его слова приводит YouTube-канал UFC.

«Я все еще являюсь претендентом номер один в дивизионе. Раненый лев — самый опасный зверь!» — сказал Оливейра на пресс-конференции после поединка.

Он добавил, что намерен вернуть чемпионский пояс, утраченный после проваленного взвешивания перед боем с американцем Джастином Гейджи в мае 2022 года.

Ранее Махачев одержал победу над Оливейрой удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Он стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе. После этого россиянин отдал пояс бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и заявил, что посвящает победу умершему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.