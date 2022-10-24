Стало известно, сколько заработали Махачев и Ян за турнир UFC 280

Названы гонорары бойцов, выступавших на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, в главном поединке мероприятия россиянин Ислам Махачев одержал уверенную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой .

Ислам Махачев — $ 1 032 000 (гонорар $ 500 000, процент с продаж PPV $ 350 000, бонус за победу $ 100 000, бонус за «Выступление вечера» $ 50 000 и рекламный бонус $ 32 000).