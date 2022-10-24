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1 час назад

Стало известно, сколько заработали Махачев и Ян за турнир UFC 280

Чемпионат.com

Названы гонорары бойцов, выступавших на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Стало известно, сколько заработали Махачев и Ян за турнир UFC 280
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в главном поединке мероприятия россиянин Ислам Махачев одержал уверенную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Гонорары за UFC 280:

Ислам Махачев — $ 1 032 000 (гонорар $ 500 000, процент с продаж PPV $ 350 000, бонус за победу $ 100 000, бонус за «Выступление вечера» $ 50 000 и рекламный бонус $ 32 000).

Чарльз Оливейра — $ 1 292 000 (гонорар $ 750 000, процент с продаж PPV $ 500 000 и рекламный бонус $ 42 000).

Алджамейн Стерлинг — $ 570 000 (гонорар $ 350 000, процент с продаж PPV $ 100 000, бонус за победу $ 100 000, рекламный бонус $20 000).

Ти Джей Диллашоу — $ 120 000 (гонорар $ 110 000, рекламный бонус $ 10 000).

Шон О'Мэлли — $ 465 000 (гонорар $ 300 000, бонус за победу $ 100 000, бонус за «Бой вечера» $ 50 000, рекламный бонус $ 15 000).

Пётр Ян — $ 270 000 (гонорар $ 210 000, бонус за «Бой вечера» $ 50 000, рекламный бонус $ 10 000). Бенеил Дариуш — $ 310 000 (гонорар $ 200 000, бонус за победу $ 100 000, рекламный бонус $ 10 000).

Матеуш Гамрот — $ 80 000 (гонорар $ 75 000, рекламный бонус $ 5 000).

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