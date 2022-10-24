Шон О’Мэлли рассказал о победе над Яном

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что все еще не может дать однозначного комментария по бою с Петром Яном , в котором американец одержал победу раздельным решением судей.

«Пару дней назад я был аутсайдером 4 к 1. После боя некоторые из вас заявили, что я проиграл, но некоторые говорили,

В конце концов, судьи сказали, что победа была за мной. Я должен пересмотреть бой. Тем не менее, я взволнован тем, что мы варились в горячей ванне на протяжении всех 15 минут. Это был жесткий бой», – сказал Шон.