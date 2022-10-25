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1 час назад

Российский боец ММА Олейник не смог договориться с UFC о новом контракте

Газета.Ruиещё 2

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник заявил, что не смог договориться с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) о подписании нового контракта.

Российский боец ММА не смог договориться с UFC о новом контракте
Фото: Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/alexeyoleynik1 (организация запрещена в России)Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/alexeyoleynik1

"Буквально несколько дней назад определилось, что я больше драться в UFC не буду. Мы не пришли к общему согласию, на котором я бы хотел выступать. По большой части это исключительно финансовый момент", - сообщил Олейник "Матч ТВ".

На счету 45 летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и ничья в ММА. В UFC боец выступал с лета 2014 года, одержал девять побед и потерпел восемь поражений.

Ранее Олейник заявлял, что UFC предлагал ему подписать новое соглашение и он ведет с промоушеном переговоры. Последний бой Олейник проиграл шведу Илиру Латифи в рамках предварительного карда турнира Fight Night 211, прошедшего 2 октября. Он уступил в поединке единогласным решением судей. Боец также заявил о том, что пока не готов завершать карьеру в смешанных единоборствах.

Ранее стало известно, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после завоевания чемпионского титула в легком весе поднялся сразу на третье место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий.

MMA,Ислам Махачев,Алексей Олейник,
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