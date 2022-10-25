Конор дал совет Волкановски в бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил Алексу Волкановски, как побить Ислама Махачева.

«Я был на твоем месте один раз, не забывай это.

Действуй жестче, как во времена регби. Будь шаром для боулинга. Я бы на твоем месте сделал так.

Не знаю, что у тебя на данный момент с физическими кондициями, но стиль «шар для боулинга» для тебя лучший шанс», – написал ирландец.

Бой Махачева и Волкановский 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

Конор уверен в победе над Махачевым: «Я создал все инструменты, чтобы победить этот стиль»