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38 минут назад

Конор дал совет Волкановски в бою с Махачевым: «Действуй жестче, как во времена регби»

Sports.ru

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил Алексу Волкановски, как побить Ислама Махачева.

Конор дал совет Волкановски в бою с Махачевым
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я был на твоем месте один раз, не забывай это.

Действуй жестче, как во времена регби. Будь шаром для боулинга. Я бы на твоем месте сделал так.

Не знаю, что у тебя на данный момент с физическими кондициями, но стиль «шар для боулинга» для тебя лучший шанс», – написал ирландец.

Бой Махачева и Волкановский 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

Конор уверен в победе над Махачевым: «Я создал все инструменты, чтобы победить этот стиль»

Махачев – о переходе в полусредний вес: «Я люблю соревноваться. Проиграть в другом весе не так страшно»

MMA,Ислам Махачев,Конор Макгрегор,
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