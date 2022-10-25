О'Мэлли ответил хейтерам после спорной победы над Яном

«Раздельное судейское решение – не моя вина. Говорите о моем проигрыше рефери, судьям, Дэйне Уайту, но не надо об этом говорить мне. Держите мнение при себе, потому что оно расходится с тем, что написано у меня в рекорде. Сейчас я вообще не собираюсь думать об этом. В планах немного отдохнуть и оттянуться», — отметил О'Мэлли.