«Он был первым, кто поверил в меня»: Махачев о скончавшемся тренере

«Мой тренер был первым, кто поверил в меня, когда я только пришёл в зал и не думал о том, чтобы стать бойцом. Я не был каким-то особенным, не отличался от остальных — но на протяжении всей моей карьеры он верил в меня и говорил, что я буду чемпионом, просто надо тренироваться. И сегодня, когда я стал чемпионом, я бы очень хотел надеть этот пояс на своего тренера, в октагоне. Был бы ты рядом, это была бы ещё более значимая победа для меня. Пусть Всевышний дарует тебе наивысшую степень Рая, тренер», — написал Махачев в социальных сетях, приложив фото с Абдулманапом Нурмагомедовым и Хабибом Нурмагомедовым.