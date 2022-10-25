В UFC не исключили проведения боя между Яном и Диллашоу

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян может провести свой следующий поединок против американца Ти Джея Диллашоу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в промоушене.

«Бой Яна с Диллашоу возможен. В будущем пройдут соответствующие переговоры. Это один из вариантов», — отметил источник.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.