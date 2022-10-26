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18 часов назад

Источник: UFC организует бой Стерлинга с Сехудо в феврале

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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведёт очередную защиту титула в поединке с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Генри Сехудо, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани в своих социальных сетях. По информации источника, бой между Стерлингом и Сехудо состоится в рамках турнира UFC 284, который пройдёт 11 февраля в Австралии. Напомним, после победы Стерлинга техническим нокаутом над Ти Джеем Диллашоу на турнире UFC 280 Сехудо бросил вызов действующему чемпиону. На счету Алджамейна Стерлинга 22 победы в профессиональных смешанных единоборствах и три поражения. Генри Сехудо свой последний поединок провёл в мае 2020 года на турнире UFC 249, где одержал победу техническим нокаутом над Домиником Крузом. Сехудо объявил о завершении карьеры, но позже принял решение вернуться.

Источник: UFC организует бой Стерлинга с Сехудо в феврале
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

MMA,Генри Сехудо,Ариэль Хельвани,
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