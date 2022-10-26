Махачев опроверг проведение переговоров по бою с Волкановски

Переговоров о проведении боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски еще не было. Об этом Махачев заявил журналистам в среду.
22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC.
"UFC в феврале планирует турнир в Австралии, - сказал Махачев. - Они хотят сделать этот бой там. Я говорил с менеджером, он сказал пару недель отдохнуть. Переговоров еще не было".
Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе. На его счету 25 побед и одно поражение.
В активе Махачева 23 победы и одно поражение.