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5 часов назад

Чемпион UFC Махачев заявил, что переговоров о бое с Волкановски еще не было

ТАСС

Переговоров о проведении боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски еще не было. Об этом Махачев заявил журналистам в среду.

Махачев опроверг проведение переговоров по бою с Волкановски
Фото: UFC RussiaUFC Russia

22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC.

"UFC в феврале планирует турнир в Австралии, - сказал Махачев. - Они хотят сделать этот бой там. Я говорил с менеджером, он сказал пару недель отдохнуть. Переговоров еще не было".

Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе. На его счету 25 побед и одно поражение.

В активе Махачева 23 победы и одно поражение.

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