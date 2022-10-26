Макгрегор сможет вернуться в октагон только через полгода

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен пройти шестимесячное тестирование на допинг и предоставить как минимум два отрицательных теста, прежде чем ему будет разрешено выйти в октагон.

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Макгрегор сейчас не включен в пул антидопингового тестирования США, которое требуется для всех входящих в реестр UFC бойцов.