Макгрегор сможет вернуться в октагон только через полгода

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен пройти шестимесячное тестирование на допинг и предоставить как минимум два отрицательных теста, прежде чем ему будет разрешено выйти в октагон.
Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Макгрегор сейчас не включен в пул антидопингового тестирования США, которое требуется для всех входящих в реестр UFC бойцов.
Напомним, что ирландец не дрался с лета 2021-го, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде, сломав ногу.