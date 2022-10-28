Украинец Усик поставил лайк под сообщением Хабиба

«Я видел много чемпионов и много бойцов чемпионского уровня, но Ислам Махачев это самый достойный. Сперва мой Отец и потом я не раз говорили, что Ислам — это топ из топов, и мы все вчера в этом убедились. Самое интересное во всём этом, что это только начало. Очень рад за тебя, Брат, ты долго шёл к этому», — писал надавно Хабиб в своей соцсети. Эти слова и оценил Усик.