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21 минуту назад

«Привет, Алджо убогий». Сехудо оскорбил Стерлинга и вызвал его на бой

Матч ТВ

Экс чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо призвал чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамэйна Стерлинга подписать контракт на бой с ним и посмеялся над тремя последними победами потенциального соперника.

Сехудо оскорбил Стерлинга и вызвал его на бой
Фото:  UFC / Gettyimages.ru UFC / Gettyimages.ru

— Привет, Алджо убогий. Твои последние три поединка: победа над Яном при помощи «Оскара», затем ты победил «подарочным» решением, а потом одолел бойца инвалида. Подпиши контракт, — обратился Сехудо к Стерлингу в Twitter.

35 летний Сехудо одержал 16 побед и проиграл 2 раза.

33 летний американец Стерлинг выиграл в 22 поединках в MMA и трижды проиграл. В 2021 и в 2022 годах Стерлинг дважды победил россиянина Петра Яна. Стерлинг защитил титул в бою против еще одного американца Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде на UFC 280 в Абу Даби 22 октября.

MMA,Генри Сехудо,
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