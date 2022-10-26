Сехудо оскорбил Стерлинга и вызвал его на бой

Экс чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо призвал чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамэйна Стерлинга подписать контракт на бой с ним и посмеялся над тремя последними победами потенциального соперника.

— Привет, Алджо убогий. Твои последние три поединка: победа над Яном при помощи «Оскара», затем ты победил «подарочным» решением, а потом одолел бойца инвалида. Подпиши контракт, — обратился Сехудо к Стерлингу в Twitter.

33 летний американец Стерлинг выиграл в 22 поединках в MMA и трижды проиграл. В 2021 и в 2022 годах Стерлинг дважды победил россиянина Петра Яна. Стерлинг защитил титул в бою против еще одного американца Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде на UFC 280 в Абу Даби 22 октября.