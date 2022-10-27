Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянин Ислам Махачев оценил свои шансы возглавить рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий (P4P). Его слова приводит YouTube-канал «Ушатайка».

Фото: UFC Russia UFC Russia

«Я думаю, в ближайший год-полтора максимум я буду на первой строчке», — заявил спортсмен. Махачев отметил, что в промоушене высоко оценили его уровень и он не собирается останавливаться на достигнутом.

26 октября Махачев высказался о сравнениях с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Всегда говорю во всех интервью, что я рад, что меня с таким человеком сравнивают. Хабиб — великий чемпион», — признался боец.

Он добавил, что у Нурмагомедова была хорошая карьера, и заверил, что хотел бы так же успешно провести собственную.

В ночь на 23 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе.