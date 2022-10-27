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1 час назад

Ислам Махачев: «Бой с Волкановски интереснее, чем с Дариушем. Кого UFC даст, с тем и буду драться»

Sports.ru

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, почему бой с Алексом Волкановски интереснее поединка с Бенеилом Дариушем.

Махачев: «Кого UFC даст, с тем и буду драться»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Волкановски интереснее, потому что это объединение двух поясов. Это всегда громкие бои, когда два чемпиона встречаются. Для фанатов, я думаю, это один из интере

Но и заслуг Дариуша я никак не принижаю, потому что у него тоже довольно внушительная победная серия. Он победил хороших соперников.

Я никогда не выбирал себе соперников. Кого UFC даст, с тем и буду драться», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

MMA,Ислам Махачев,
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