Махачев: «Кого UFC даст, с тем и буду драться»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, почему бой с Алексом Волкановски интереснее поединка с Бенеилом Дариушем.

«Волкановски интереснее, потому что это объединение двух поясов. Это всегда громкие бои, когда два чемпиона встречаются. Для фанатов, я думаю, это один из интере

Но и заслуг Дариуша я никак не принижаю, потому что у него тоже довольно внушительная победная серия. Он победил хороших соперников.

Я никогда не выбирал себе соперников. Кого UFC даст, с тем и буду драться», – сказал Махачев.