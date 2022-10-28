«Теперь ты знаешь». Махачев — Дане Уайту после заявления Хабиба

«Что я думаю об ивенте? Он был невероятный. Два лучших бойца в мире в расцвете сил сошлись в поединке, и в октагоне после боя Хабиб сказал мне: «Я говорил тебе, что этот парень лучший в мире». Побить его так — это другое», — говорил Уайт. «Теперь ты знаешь», — написал Махачев.