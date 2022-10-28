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38 минут назад

«Теперь ты знаешь». Махачев — Дане Уайту после заявления Хабиба

Чемпионат.com

Новый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавние слова президента промоушена Даны Уайта, сказанные им после UFC 280. На этом турнире Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру, после чего и стал чемпионом лиги.

«Теперь ты знаешь». Махачев — Дане Уайту после заявления Хабиба
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что я думаю об ивенте? Он был невероятный. Два лучших бойца в мире в расцвете сил сошлись в поединке, и в октагоне после боя Хабиб сказал мне: «Я говорил тебе, что этот парень лучший в мире». Побить его так — это другое», — говорил Уайт. «Теперь ты знаешь», — написал Махачев.

UFC 280 состоялся 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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