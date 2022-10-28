Чемпион ONE Championship предложил UFC обменять на себя Петра Яна

Действующий чемпион ONE Championship в тяжелом весе Аржан Буллар на своей странице в социальных сетях предложил Абсолютному борцовскому чемпионату (UFC) обменять российского бойца Петра Яна на самого себя.
«Они могли бы получить полтора миллиарда зрителей с приходом индийского спортсмена. Если сделка правильная, я готов прийти и выигрывать. Исправить ошибки Аскрена. Сделать то, что не смог Чендлер. И если тяжелый вес все еще в застое, и полутяжелый, это самый быстрый путь к вершине, так тому и быть», — заявил Буллар.
Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.
Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках. По состоянию на 22 октября 2022 года он занимает 11-ю строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.