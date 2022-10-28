Чемпион ONE Championship предложил UFC обменять на себя Петра Яна

«Они могли бы получить полтора миллиарда зрителей с приходом индийского спортсмена. Если сделка правильная, я готов прийти и выигрывать. Исправить ошибки Аскрена. Сделать то, что не смог Чендлер. И если тяжелый вес все еще в застое, и полутяжелый, это самый быстрый путь к вершине, так тому и быть», — заявил Буллар.