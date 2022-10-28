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1 час назад

Чемпион ONE Championship предложил UFC обменять на себя Петра Яна

Газета.Ru

Действующий чемпион ONE Championship в тяжелом весе Аржан Буллар на своей странице в социальных сетях предложил Абсолютному борцовскому чемпионату (UFC) обменять российского бойца Петра Яна на самого себя.

Чемпион ONE Championship предложил UFC обменять на себя Петра Яна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Они могли бы получить полтора миллиарда зрителей с приходом индийского спортсмена. Если сделка правильная, я готов прийти и выигрывать. Исправить ошибки Аскрена. Сделать то, что не смог Чендлер. И если тяжелый вес все еще в застое, и полутяжелый, это самый быстрый путь к вершине, так тому и быть», — заявил Буллар.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках. По состоянию на 22 октября 2022 года он занимает 11-ю строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.

MMA,Петр Ян,
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