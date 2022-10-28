Хасбик: Конор мне не оппонент

«Я видел все высказывания Конора про меня, но он мне не оппонент. Он умеет лишь болтать. Я не вижу в нём бойца. Мне не за что его уважать. Если я встречусь с Конором, то определённо создам ему кое-ка

Что именно я сделаю с ним, когда увижу его? Я пока не знаю, смотря как он ответит. Посмотрим, когда уже встретимся, но я точно что-то бы сделал. Я не собираюсь разговаривать с ним. Если он будет плохо со мной общаться я сразу нападу на него», — сказал Хасбик в подкасте с Nelk Boys