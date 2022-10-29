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1 час назад

Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон
Фото: СоцсетиСоцсети

«Уже скоро я вернусь. Надеюсь, что в начале 2023 года, примерно в первом квартале. Ещё пару месяцев, и буду готов начать тренировочный лагерь», — заявил Макгрегор.

Ирландец добавил, что в своем будущем видит «золото».

Ранее Макгрегор бросил вызов новому чемпиону UFC в легком весе, россиянину Исламу Махачеву. Ирландец заявил, что разработал специальные инструменты, которые могут победить соперника.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Спортсмен не выходил в октагон с лета 2021 года. Тогда он подрался с американцем Дастином Порье и получил перелом ноги, проиграв техническим нокаутом. В профессиональной карьере ирландец провел 28 боев, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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