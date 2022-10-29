Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Пётр Ян выставил на продажу свой BMW X5

Чемпионат.com

29-летний российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, выставил на продажу собственный автомобиль BMW X5. Об этом сообщил сам спортсмен в социальных сетях.

Петр Ян выставил на продажу свой BMW X5
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Объявление размещено на одном из специализированных порталов. Свой автомобиль 2021 года выпуска с бензиновым двигателем 4,4 л на 625 л.с. с пробегом в 12,5 тыс. км и комплектацией M Competition Ян оценил в 13,3 млн рублей. Как отметил сам Пётр в объявлении таких автомобилей в России всего 12 штук.

Напомним, в своём последнем поединке, который прошёл 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280, Пётр Ян проиграл американскому бойцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Россиянин провёл 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители