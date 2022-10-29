Петр Ян выставил на продажу свой BMW X5

29-летний российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, выставил на продажу собственный автомобиль BMW X5. Об этом сообщил сам спортсмен в социальных сетях.

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Объявление размещено на одном из специализированных порталов. Свой автомобиль 2021 года выпуска с бензиновым двигателем 4,4 л на 625 л.с. с пробегом в 12,5 тыс. км и комплектацией M Competition Ян оценил в 13,3 млн рублей. Как отметил сам Пётр в объявлении таких автомобилей в России всего 12 штук.