Брат Хабиба Нурмагомедова завил о намерении стать чемпионом UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов на своей странице в соцсетях заявил, что к 2024 году планирует стать чемпионом промоушена.
«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут. Очень сильно спешу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро», — написал Нурмагомедов.
На счету Нурмагомедова 15 побед и 0 поражений. В настоящее время 26-летний россиянин идет на серии из трех побед в UFC. В своем последнем бою в конце июня он победил американца Нейта Манесса единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 38. Отметим, что Умар является братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC и назвал дату следующего боя.