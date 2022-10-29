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1 час назад

Аскар Аскаров объявил об уходе из UFC

Чемпионат.comиещё 5

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшей весовой категории, Аскар Аскаров в своих социальных сетях сообщил, что покинул UFC.

Российский боец Аскаров объявил об уходе из UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с тем, что моё возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний бой по контракту (с Брэндоном Ройвалом. — прим. «Чемпионата»), я попросил UFC освободить меня, на что получил положительный ответ. Сначала приведём в порядок здоровье, а дальше будет видно, что и как», — написал Аскаров на своей странице.

Поединок между Ройвалом и Аскаровым должен был состояться 15 октября в рамках UFC Vegas 62. Российский боец отказался и от поединка в промежуточном весе.

В июне этого года Аскаров снялся с поединка с Алексом Перезом по неназванной причине. В смешанных единоборствах Аскаров провёл 15 поединков, в которых одержал 13 побед.

MMA,Аскар Аскаров,
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