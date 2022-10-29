Российский боец Аскаров объявил об уходе из UFC

«В связи с тем, что моё возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний бой по контракту (с Брэндоном Ройвалом. — прим. «Чемпионата»), я попросил UFC освободить меня, на что получил положительный ответ. Сначала приведём в порядок здоровье, а дальше будет видно, что и как», — написал Аскаров на своей странице.