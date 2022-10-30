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2 часа назад

Монсона унесли на носилках во время прощального боя

Газета.Ruиещё 7

Американский боец с российским паспортом Джефф Монсон провел свой прощальный поединок, который состоялся в промоушене Draka против Александра Ильясова. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара. Во втором раунде Ильясов нанес удар ногой по голове лежащему Монсону удар. 51-летний боец не смог встать, а судьи приняли решение присвоить поединку статус несостоявшегося. Монсона унесли из октагона на носилках.

Монсона унесли на носилках во время прощального боя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Тренируется в American Top Team. На счету 51-летнего Монсона в ММА 87 боев (60 побед, 26 поражений и одна ничья).

Свой последний бой Монсон провел 6 августа против Вячеслава Дацика, который победил единогласным решением судей. Напомним, что в 2015 году Монсон получил российское гражданство, а в 2018 году стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска . Ранее сообщалось, что российский боец ММА Аскар Аскаров объявил об уходе из UFC.

MMA,Аскар Аскаров,Джефф Монсон,
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