Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Хабиб отреагировал на уход Аскарова из UFC

Чемпионат.comиещё 1

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление российского бойца смешанных единоборств Аскара Аскарова, который сообщил, что уходит из UFC.

Хабиб отреагировал на уход Аскарова из UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Аскаров, выступающий в наилегчайшей весовой категории, сообщил, что принял решение уйти из-за затянувшегося восстановления и сказал о желании заняться здоровьем.

«Ты лучший, брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в комментариях под постом Аскарова в социальной сети.

Аскар Аскаров снялся с последних двух поединков. В июне он по неназванной причине отказался от боя с Алексом Перезом, а в октябре не вышел на поединок с Брэндоном Ройвалом.

Всего в профессиональных смешанных единоборствах Аскаров провёл 15 поединков, в которых одержал 13 побед.

MMA,Аскар Аскаров,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители