Хабиб отреагировал на уход Аскарова из UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление российского бойца смешанных единоборств Аскара Аскарова, который сообщил, что уходит из UFC.

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Аскаров, выступающий в наилегчайшей весовой категории, сообщил, что принял решение уйти из-за затянувшегося восстановления и сказал о желании заняться здоровьем.

«Ты лучший, брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в комментариях под постом Аскарова в социальной сети.

Аскар Аскаров снялся с последних двух поединков. В июне он по неназванной причине отказался от боя с Алексом Перезом, а в октябре не вышел на поединок с Брэндоном Ройвалом.