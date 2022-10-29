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37 минут назад

Конор Макгрегор подшутил над своей текущей формой

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос о своём текущем весе во время прямого эфира в социальных сетях.

Конор Макгрегор подшутил над своей текущей формой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сколько я вешу прямо сейчас? Допустим, около 120 кг. Я сейчас очень тяжёлый», — в шуточной форме рассказал Макгрегор во время прямого эфира в социальных сетях, который он проводил с Йоэлем Ромеро.

Макгрегор в последних двух поединках встречался с американским бойцом Дастином Порье. В январе 2021 бой Конор проиграл техническим нокаутом во втором раунде, в июле того же года поединок завершился переломом ноги у ирландца. Всего Макгрегор принял участие в 28 боях в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел в них шесть поражений. Ранее Конор сообщил, что намерен вернуться в октагон в первом квартале 2023 года.

MMA,Конор Макгрегор,
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