Российский боец попросил UFC "освободить его"

Российский боец ММА Аскар Аскаров по состоянию здоровья покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сам спортсмен сообщил в соцсетях, передает РИА Новости.

Фото: UFC Russia UFC Russia

Аскаров должен был провести 15 октября бой против Брэндона Ройвала в Лас-Вегасе, но снялся с поединка.

«Мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья, и это был мой последний бой по контракту, я попросил UFC освободить меня. На что я получил положительный ответ», - заявил россиянин.

Он отметил, что намерен привести в порядок здоровье, а «дальше будет видно, что и как».

В этом году поединки Аскарова дважды отменялись.

Аскар Аскаров в 2017 году стал сурдлимпийскм чемпионом по вольной борьбе (Deaflympics).

Боец подписал контракт с UFC в июле 2019 года и провел пять поединков в наилегчайшем весе. На его счету три победы, одна ничья и одно поражение. На 2 августа 2022 года Аскаров занимал 4 место рейтинга UFC в наилегчайшем весе.