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23 минуты назад

Хабиб опубликовал фото любимого футболиста

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих социальных сетях фото любимого футболиста. Таковым является легендарный бразильский нападающий Роналдо.

Хабиб опубликовал фото любимого футболиста
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Соцсети

Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе «Реал Мадрида», двукратный обладатель «Золотого мяча». Футболист завершил карьеру в 2011 году.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса.

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