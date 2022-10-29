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31 минуту назад

Емельяненко предложил заплатить по 500 рублей журналистам, которые увидят его пьяным

Газета.Ruиещё 1

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко заявил, что полностью отказался от употребления спиртных напитков, и предложил журналистам заключить пари и в случае проигрыша заплатить им по 500 рублей.

Емельяненко сделал журналистам выгодное предложение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу со всеми вами поспорить: если кто то из вас меня пьяного увидит в ближайший год, я вам всем скину по 500 рублей. А если нет, то я где то номер карты оставлю, и вы мне скинете. Повторюсь, я с этим завязал, мы с супругой хотим продолжать род Емельяненко», — передает слова бойца «Матч ТВ».

15 октября Емельяненко женился на своей бывшей супруге Полине, с которой расстался несколько лет назад.

Ранее он рассказал, что бросил употреблять алкоголь.

«Я просто перестал хулиганить. Жена запретила. Говорит «нельзя, все». Детство прошло. У нас же как, жизнь делится на детство, юность и отрочество. Детство закончилось. У меня началась юность», — сказал Емельяненко.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Он — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо и младший брат президента Союза ММА Федора Емельяненко.

6 ноября боец выйдет в октагон против основателя поп-ММА промоушена Arena Сергея Еркаева.

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