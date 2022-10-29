Емельяненко сделал журналистам выгодное предложение

«Могу со всеми вами поспорить: если кто то из вас меня пьяного увидит в ближайший год, я вам всем скину по 500 рублей. А если нет, то я где то номер карты оставлю, и вы мне скинете. Повторюсь, я с этим завязал, мы с супругой хотим продолжать род Емельяненко», — передает слова бойца «Матч ТВ».