Махачев стал шестым бойцом с наивысшим рейтингом в EA UFC 4

Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец смешенного стиля Ислам Махачев (23-1) вошёл в число бойцов, получивших наивысший рейтинг в игре-симуляторе EA UFC 4.

Махачев стал всего шестым бойцом, оценённым на пять звёзд. Помимо него, в список входят американец Джон Джонс, россиянин Хабиб Нурмагомедов, новозеландец Исраэль Адесанья, бразильянка Аманда Нуньес и представительница Киргизии Валентина Шевченко.

«Получил пять звёзд в игре EA UFC 4. Приятно, что наконец-то начали высоко оценивать мои навыки», – написал боец в социальных сетях.