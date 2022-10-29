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1 час назад

Ислам Махачев стал шестым бойцом с наивысшим рейтингом в EA UFC 4

Чемпионат.com

Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец смешенного стиля Ислам Махачев (23-1) вошёл в число бойцов, получивших наивысший рейтинг в игре-симуляторе EA UFC 4.

Махачев стал шестым бойцом с наивысшим рейтингом в EA UFC 4
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Махачев стал всего шестым бойцом, оценённым на пять звёзд. Помимо него, в список входят американец Джон Джонс, россиянин Хабиб Нурмагомедов, новозеландец Исраэль Адесанья, бразильянка Аманда Нуньес и представительница Киргизии Валентина Шевченко.

«Получил пять звёзд в игре EA UFC 4. Приятно, что наконец-то начали высоко оценивать мои навыки», – написал боец в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) Махачев победил удушающим приёмом бразильца Чарльза Оливейру, завоевав вакантный титул организации.

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