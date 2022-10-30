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45 минут назад

Федя-младший: Александр Емельяненко раскрыл детское прозвище

Майк Габриелян

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, что в детстве его путали с братом Фёдором и называли Федей-младшим. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Емельяненко раскрыл детское прозвище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен ответил журналистам на вопрос, часто ли его принимали за Фёдора, Выяснилось, что иногда это случалось в юном возрасте.

«В детстве, когда был маленький… меня все называли Федя-младший», - признался Александр.

Он вспомнил, так его называли в секциях, которые он посещал те времена, когда допуск к единоборствам был разрешен «с 8 или 10 лет».

Александру Емельяненко 41 год. Он провел 38 поединков по правилам смешанных боев и побеждал 28 раз.

Ранее стало известно, что Александр Емельяненко сойдется в поединке с Сергеем Еркаевым.

MMA,Александр Емельяненко,
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