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1 час назад

Чемпион Bellator пожаловался на травлю перед боем с братом Нурмагомедова

Lenta.ruиещё 2

Бразильский чемпион Bellator в легком весе Патрисио Фрейре пожаловался на травлю перед боем с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Усманом Нурмагомедовым, двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Sportskeeda.

Чемпион Bellator пожаловался на травлю перед боем с братом Хабиба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Русские парни пишут мне дерьмо в социальных сетях. Они каждый день пишут какую-то чушь, оскорбляют меня. Но мне на них наплевать, я уничтожу Усмана», — заявил спортсмен.

Он подчеркнул, что много тренируется для победы над Нурмагомедовым.

22-летний Усман Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе серия из 12 побед. На счету Фрейре 34 победы и 5 поражений в поединках по правилам MMA.

Поединок между россиянином и бразильцем должен пройти 18 ноября в Чикаго. Он станет соглавным событием вечера на турнире Bellator 288.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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