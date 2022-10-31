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20 минут назад

Российский боец описал Нурмагомедова и Махачева одной фразой

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов описал Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева одной фразой. Он опубликовал пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Российский боец описал Нурмагомедова и Махачева одной фразой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова опубликовал фото с бойцами.

«Короли легкого веса», — подписал он снимок.

Махачев в комментариях добавил, что Усману Нурмагомедову тоже нужен пояс.

В ночь на 23 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе. Махачев посвятил победу Хабибу Нурмагомедову и его умершему отцу, их общему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

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