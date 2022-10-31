Российский боец описал Нурмагомедова и Махачева одной фразой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов описал Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева одной фразой. Он опубликовал пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова опубликовал фото с бойцами.

«Короли легкого веса», — подписал он снимок.

Махачев в комментариях добавил, что Усману Нурмагомедову тоже нужен пояс.

В ночь на 23 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе. Махачев посвятил победу Хабибу Нурмагомедову и его умершему отцу, их общему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.