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1 час назад

Стерлинг дал совет начинающим бойцам MMA

Чемпионат.com

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг дал совет начинающим бойцам смешанных единоборств.

Стерлинг дал совет начинающим бойцам MMA
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вот совет, который я хотел бы дать всем начинающим атлетам и тем, кто уже выступает в UFC: следите за собой. Бойцовская карьера не вечна. Вы постареете. И вы должны быть уверены, что обрели финансовую стабильность до конца вашей жизни. Или, по крайней мере, убедитесь в том, что зарабатываете на боях достаточно, чтобы обеспечить себя на следующие пять лет и успеть обдумать следующий план», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо вызвал Стерлинга на поединок, пристыдив его за реванш с Яном.

MMA,Генри Сехудо,
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