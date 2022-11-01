Мустафаев, Циркунов, Максимов и еще 6 бойцов уволены из UFC

Россиянин Магомед Мустафаев исключен из списка бойцов UFC. Об этом сообщает UFC Roster Watch — автоматизированная служба, которая отслеживает изменения в базе данных промоушена.

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Профессиональный рекорд 34 летнего уроженца Дагестана составляет 14 побед и 3 поражения. Свой последний поединок в UFC он провел 23 февраля 2020 года, когда уступил раздельным решением новозеландцу Брэду Ридделу.

Также из списка бойцов пропал латвиец Михаил Циркунов (15–9), который шел на серии из 3 поражений. 35 летний боец выступал в UFC с 2015 года и имеет в активе победу над австралийцем Джимми Крутом редким удушающим приемом «перуанский галстук».