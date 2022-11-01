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1 час назад

Названа возможная причина смерти бойца ММА Писарева

Елена Прошина

Стала известна причина смерти бойца смешанных единоборств, чемпиона Москвы по рукопашному бою и грэпплингу Александра Писарева. По предварительным данным, он отравился арбузом. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Названа причина смерти бойца ММА Писарева
Фото: СоцсетиСоцсети

Как уточняется, спортсмен вместе с супругой отравились арбузом. Скорая помощь дважды приезжала к ним домой. Боец и его жена жаловались на боли в животе. Женщину госпитализировали, а Писарева спасти не удалось, приехавшие медики констатировали смерть.

Предварительный диагноз - токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктах.

Ранее сообщалось, что Александр Писарев умер в возрасте 33 лет в Москве. Смерть Писарева наступила во сне. У него не было серьезных проблем со здоровьем. По предварительной версии, боец скончался от последствий пищевого отравления.

MMA,Александр Писарев,
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