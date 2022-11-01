Названа причина смерти бойца ММА Писарева

Стала известна причина смерти бойца смешанных единоборств, чемпиона Москвы по рукопашному бою и грэпплингу Александра Писарева. По предварительным данным, он отравился арбузом. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

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Как уточняется, спортсмен вместе с супругой отравились арбузом. Скорая помощь дважды приезжала к ним домой. Боец и его жена жаловались на боли в животе. Женщину госпитализировали, а Писарева спасти не удалось, приехавшие медики констатировали смерть.

Предварительный диагноз - токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктах.