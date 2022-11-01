Анализы умершего бойца ММА показали отравление опиоидами

Медики провели предварительные анализы после смерти 33-летнего бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Писарева. Как показали результаты, арбуз не стал причиной отравления, а затем и смерти спортсмена, как сообщалось ранее. Это опровергает Telegram-канал «112». Причиной смерти Александра Писарева стало отравление опиоидами.

Фото: РСБИ РСБИ

Как утверждает источник, супруга бойца, которая так же попала в больницу, рассказала, что накануне они с друзьями пили вино и ели непонятные сушеные грибы. Окончательные результаты экспертизы будут готовы через 2-3 недели.

Напомним, что бойца госпитализировали в воскресенье 30 октября в Москве. Как рассказал его тренер Магомед Камилов, Писареву стало плохо. Вчера Александр скончался.

В ММА на счету бойца три победы и два поражения. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний поединок провел в феврале 2020 года, тогда он уступил Максиму Усояну.