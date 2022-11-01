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1 час назад

Грузинский боец UFC высказался о Сталине

Lenta.ru

Грузинский боец смешанного стиля (MMA) Мераб Двалишвили в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» высказался о генеральном секретаре ЦК КПСС Иосифе Сталине.

Грузинский боец UFC высказался о Сталине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спортсмен назвал политику Сталина неправильной.

«Он был плохим человеком, убивал людей. Я не люблю его, грузины не любят его. Мы не гордимся им, я не горжусь им. Это позор, что он сделал. Он делал очень плохие дела», — заявил он. По мнению Двалишвили, лишь небольшое количество коммунистов оправдывает его действия.

На счету Двалишвили 15 побед и четыре поражения в поединках по правилам MMA. В UFC он одержал восемь побед при двух поражениях.

Сталин становится милее для россиян с каждым годом

В августе 2022-го российский боец ММА Александр Шлеменко связал алкоголизм в России со смертью главы правительства СССР Иосифа Сталина. Спортсмен заявил, что после Великой Отечественной войны СССР был самой непьющей страной, однако затем политика изменилась.

MMA,Александр Шлеменко,КПСС,
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