Грузинский боец UFC высказался о Сталине

«Он был плохим человеком, убивал людей. Я не люблю его, грузины не любят его. Мы не гордимся им, я не горжусь им. Это позор, что он сделал. Он делал очень плохие дела», — заявил он. По мнению Двалишвили, лишь небольшое количество коммунистов оправдывает его действия.