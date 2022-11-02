Российский боец UFC перенес бой из-за проблем со въездом в США

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата Максим Гришин назвал причину, по которой не смог получить визу в США и в итоге перенес поединок. По его словам, трудности создала его воинская специальность, передает «Матч ТВ».

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В субботу, 5 ноября, должен был состояться поединок Гришина и Жаилтона Алмейды в рамках турнира UFC в США. Однако боец не смог вылететь в Соединенные Штаты из-за проблем с визой.

«У меня не отказ. Мне задали вопрос, касающийся моей прошлой деятельности в Вооруженных силах России», — сказал Гришин.

Он отметил, что его попросили дослать «кое-какие» документы и сейчас он ждет решения по визе, ответ должны направить ему на почту.

«Я указал в опроснике место, где учился. Название моей воинской специальности, а оно в нынешней обстановке громко звучит. Плюс была пара вопросов о том, как я к чему отношусь», — добавил Гришин.

Новая дата боя между россиянином и Алмейдой пока не сообщается. Бойцы не могут встретиться на ринге уже второй раз. Первоначально поединок должен был состояться еще в мае 2022 года.