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1 час назад

Федор Емельяненко обратился к раскритиковавшему ММА Карелину

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко обратился к раскритиковавшему вид спорта трехкратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Александру Карелину. Его слова приводит ТАСС.

Федор Емельяненко обратился к раскритиковавшему ММА Карелину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Емельяненко обратил внимание на то, что ММА — вид спорта, официально признанный в России и во всем мире.

«Не понимаю, почему люди позволяют себе дискредитировать ММА и тем более сравнивать его с алкоголем. Сейчас как никогда важно, чтобы спортсмены были единым целым, а не разделялись на достойных или нет», — заявил он.

31 октября Карелин говорил, что отказывается считать MMA видом спорта и сравнил борьбу со смесью водки с пивом. Спортсмен добавил, что не понимает, как можно смешать навыки, полученные при занятиях различными видами единоборств.

В 1999 году Карелин провел единственный в карьере бой по правилам ММА. Тогда он подрался с японцем Акирой Маедой. Россиянин победил судейским решением, пропустив два удара в самом начале встречи.

MMA,Александр Карелин,Федор Емельяненко,
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