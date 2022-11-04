Чемпион UFC призвал Махачева подписать контракт на совместный поединок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), австралиец Александр Волкановски обратился к россиянину Исламу Махачеву на своей странице в Twitter.

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Он призвал Махачева подписать контракт на совместный поединок.

«Ты человек слова? Давай сделаем это!» — написал Волкановски, отметив в публикации аккаунт соперника.

24 октября Волкановски выразил готовность подраться с Махачевым. «У меня все отлично — я буду и дальше продлевать победную серию», — заявил спортсмен. Он назвал эту встречу самой сложной головоломкой в жизни российского бойца.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. После поединка Махачев бросил вызов Волкановски.