Чемпион UFC Махачев может перейти в полусредний вес

"Насчет перехода вниз на весовую категорию - нужно подумать, имеет ли это смысл, поговорить с командой, - сказал Махачев. - Нужно будет гонять столько веса. А подняться в другую весовую категорию было бы интересно. Я люблю соперничать, люблю