Хабиб двумя словами отреагировал на победу Уланбекова в UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу своего соотечественника Тагира Уланбекова в поединке с Натаном Манессом.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Напомним, бой между российским бойцом и американцем прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 214. Поединок состоялся в рамках основного карда и завершился победой Уланбекова удушающим приёмом в первом раунде.

«Отличная работа», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях, добавив эмодзи «аплодисменты».