Махачев жестко обратился к руководству UFC

«Я не уверен, что хочет UFC — Австралия в феврале или Вегас в марте. Я не сильно беспокоюсь из-за локации или соперника, ведь я никогда их не выбирал. Просто отправьте мне контракт и перестаньте играть в игры», — написал Махачев в социальных сетях.