Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
58 минут назад

Махачев: UFC, просто отправьте мне контракт и перестаньте играть в игры

Чемпионат.comиещё 3

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев обратился к UFC на своей странице в социальной сети, чтобы прояснить ситуацию по поводу предстоящего поединка.

Махачев жестко обратился к руководству UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Махачев 22 октября выиграл у бразильца Чарльза Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. После этого Ислам вызвал на бой Алекса Волкановски и австралиец принял вызов. Ожидалось, что бой пройдёт в Австралии в феврале 2023 года.

«Я не уверен, что хочет UFC — Австралия в феврале или Вегас в марте. Я не сильно беспокоюсь из-за локации или соперника, ведь я никогда их не выбирал. Просто отправьте мне контракт и перестаньте играть в игры», — написал Махачев в социальных сетях.

На счету Ислама Махачева 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители