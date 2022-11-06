Стала известна дата поединка Шлеменко и Исмаилова

Стала известна дата поединка российских бойцов смешанного стиля (MMA) Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. Об этом сообщает Sport24.

Фото: Пресс-служба RCC Пресс-служба RCC

По информации источника, пятираундовый бой пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Отмечается, что представители промоушена RCC уже уведомили спортсменов о времени и месте проведения поединка.

38-летний Шлеменко в профессиональной карьере одержал 61 победу и потерпел 14 поражений. Ранее он был чемпионом промоушена Bellator в среднем весе.