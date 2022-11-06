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31 минуту назад

Стала известна дата поединка Шлеменко и Исмаилова

Lenta.ru

Стала известна дата поединка российских бойцов смешанного стиля (MMA) Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. Об этом сообщает Sport24.

Стала известна дата поединка Шлеменко и Исмаилова
Фото: Пресс-служба RCCПресс-служба RCC

По информации источника, пятираундовый бой пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Отмечается, что представители промоушена RCC уже уведомили спортсменов о времени и месте проведения поединка.

38-летний Шлеменко в профессиональной карьере одержал 61 победу и потерпел 14 поражений. Ранее он был чемпионом промоушена Bellator в среднем весе.

36-летний Исмаилов провел 21 бой в ММА. Он одержал 17 побед и трижды проиграл. Еще один поединок он завершил вничью.

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Шлеменко,
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