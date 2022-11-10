Адесанья — Перейре: Ты должен был убить меня в Бразилии

«Только из-за того факта, что мы переживаем такую историю, я чувствую, что если есть какой-то бой, то я должен победить в нём. Каждый другой бой был важен для меня – бой с Уиттакером, часть 1, бой с Брансоном, Таваресом, Костой и так далее. Но, что касается этого поединка, я просто знаю – это тот бой, который я должен выиграть. Я просто вижу это. Я улав