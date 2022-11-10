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1 час назад

Адесанья — Перейре: ты должен был убить меня в Бразилии

Чемпионат.comиещё 2

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке с Алексом Перейрой. У бойцов есть бэкграунд из двух боёв в кикбоксинге, оба поединка выиграл Алекс.

Адесанья — Перейре: Ты должен был убить меня в Бразилии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Только из-за того факта, что мы переживаем такую историю, я чувствую, что если есть какой-то бой, то я должен победить в нём. Каждый другой бой был важен для меня – бой с Уиттакером, часть 1, бой с Брансоном, Таваресом, Костой и так далее. Но, что касается этого поединка, я просто знаю – это тот бой, который я должен выиграть. Я просто вижу это. Я улав

Сокруши своих врагов полностью. Если ты оставишь хоть какие-то признаки жизни у них, они вернутся, чтобы отомстить. Ты должен был убить меня в Бразилии. Теперь пришло моё время, и я сокрушу его полностью – или, может быть, просто сделаю свою работу и отобью ему ногу. Посмотрим», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Бой между новозеландцем и бразильцем состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США).

MMA,Алекс Перейра,
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