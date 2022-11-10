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1 час назад

Автобус с бойцами UFC Адесаньей и Волкановски попал в ДТП

Газета.Ruиещё 1

Автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски попал в ДТП перед пресс-конференцией турнира UFC 281, передает AGFight Отмечается, что автобус врезался в пожарный гидрант.

Автобус с бойцами UFC Адесаньей и Волкановски попал в ДТП
Фото: USA TODAY USPWUSA TODAY USPW

Никто из пассажиров не пострадал, но повреждение получило транспортное средство. Турнир пройдет в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке. В главном бою вечера Адесанья встретится с Алексом Перейрой из Бразилии.

Ранее новоиспеченный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях сообщил, что готовится объявить о следующем выступлении. "Скоро будут хорошие новости", – написал Махачев. До ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел другой россиянин — Хабиб Нурмагомедов. В 2018 году он в чемпионском бою победил Конора Макгрегора. Отметим, что Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29–0.

MMA,Алекс Перейра,Александр Волкановски,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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