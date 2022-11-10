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19 минут назад

Чемпионы UFC попали в аварию перед турниром в США

Lenta.ruиещё 3

Автобус, в котором находились новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски, попал в аварию в США. Об этом сообщает AGFight.

Чемпионы UFC попали в аварию перед турниром в США
Фото: USA TODAY USPWUSA TODAY USPW

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Автобус врезался в пожарный гидрант по пути в спортивный центр «Мэдисон Сквер Гарден», где проходила пресс-конференция перед турниром UFC 281. Отмечается, что в результате аварии никто из пассажиров не пострадал.

12 ноября Адесанья в главном поединке турнира встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Новозеландец — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

Волкановски не выступит на UFC 281. Боец принимает участие в рекламных мероприятиях UFC. Австралиец является чемпионом промоушена в полулегком весе.

MMA,Алекс Перейра,Александр Волкановски,
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